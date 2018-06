BIS: Criptomoedas podem "rebentar" com a Internet

O Banco de Pagamentos Internacionais (BIS, na sigla inglesa) lançou este domingo um novo alerta sobre as criptomoedas, como a bitcoin.

Em Fevereiro tinha considerado que as criptomoedas "tornaram-se uma mistura de bolha, esquema Ponzi e desastre ambiental". Agora, o organismo que coordena os bancos centrais vai mais longe, alertando que as criptomoedas têm um problema de escala e se atingissem uma dimensão considerável, poderiam até provocar perturbações na Internet.

Num capítulo do seu relatório anual, que foi publicado este domingo, o BIS faz um exercício para exemplificar que as criptomoedas são "inadequadas" para cumprir o requisito de meio de pagamento diário.

"Para processar as transacções digitais que estão actualmente a cargo de um número selecto de sistemas de pagamentos no retalho, mesmo assumindo projecções optimistas, a dimensão dos registos seriam superiores à capacidade de armazenamento de um smartphone numa questão de dias, de um computador pessoal em semanas e de um servidor em meses", refere o BIS.

Contudo, o problema vai muito além da capacidade de armazenamento, estando também no processamento. Segundo o BIS, "apenas os supercomputadores poderiam fazer a verificação das transacções".

O BIS vai mais longe e refere mesmo que num cenário em que as criptomoedas se tornassem um meio de pagamento muito utilizado, era a internet que poderia ficar em causa. "O volume de comunicações associado poderia gerar interrupções na Internet, com milhões de utilizadores a trocar ficheiros com a dimensão de um terabyte", refere o BIS.

Estes são alguns dos argumentos pelos quais BIS repete que as criptomoedas nunca poderão almejar o estatuto de moeda e meio de pagamento generalizado. No relatório deste domingo, repete que as criptomoedas são instáveis, consomem demasiada energia e estão sujeitas a fraude e manipulação.