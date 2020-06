Black Creek reforça na Galp e fica com participação qualificada

A Black Creek Investment Management reforçou a sua posição no passado dia 23 de junho no capital da Galp Energia, passando de 1,997% para 2,030%, de acordo com o comunicado divulgado hoje junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A gestora de investimentos com sede em Toronto, no Canadá, passou assim a deter uma participação qualificada na empresa liderada por Carlos Gomes da Silva (na foto). As acções são detidas (beneficial owner) por 22 fundos e clientes a quem a Black Creek presta serviços de assessoria sobre investimentos, explica o comunicado. Nenhum dos fundos ou clientes da Black Creek ultrapassa, a título individual, o limite dos 2%. Os fundos e clientes atribuíram à Black Creek os direitos de voto (proxy). Os direitos de voto associados a ações ascendem agora a 16.834.007. O principal accionista da Galp é a Amorim Energia, com 33,34%, seguindo-se a Parpública – que gere participações financeiras do Estado português em várias empresas – com 7,48%. Os outros acionistas com participações qualificadas na petrolífera são a BlackRock, T. Rowe Price Group, The Capital Group Companies e Capital Research and Management Company.