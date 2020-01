Numa altura em que a empresa estava a ser acusada de não usar a sua influência em prol da causa ambiental, a maior gestora de fundos de investimento do mundo, com cerca de 7 biliões de dólares em ativos, adiantou que vai reduzir os ativos que tiver em carteira que obtiverem um quarto ou mais das suas receitas através de atividades ligadas à exploração de carvão.



Para além de pretender duplicar a aposta no número de ativos, o líder da Blackrock disse que ambiciona multiplicar por dez o valor dos ativos em carteira na próxima década.



Na sua carta anual, o CEO da Blackrock advertiu que as mudanças climáticas representavam um risco maior para os mercados e que era diferente de qualquer crise anterior.



"Esta é uma crise muito mais estrutural e de longo prazo", começou por escrever Larry Fink, acrescentando que "as empresas, os investidores e os governos devem preparar-se para uma redefinição e realocação do seu capital". Fink salientou que a convicção da empresa "é que os portfólios integrados em sustentabilidade e clima podem fornecer melhores retornos ajustados aos riscos para os investidores", escreveu Fink.



Adiantou que a Blackrock vai começar a pressionar as suas empresas a divulgarem o risco climático associado à sua atividade, de acordo com os padrões estabelecidos pelo SASB (Sustainability Accounting Standards Board).



Em Portugal, a Blackrock tem participações em várias cotadas portuguesas, como na EDP, EDP Renováveis, Jerónimo Martins, Galp Energia, Nos e CTT.

A Blackrock revelou algumas alterações na sua estratégia para o futuro e vai duplicar o número de investimentos em ativos que gere com foco sustentável para 150, segundo uma carta que o seu CEO Larry Fink escreveu ao quadro de diretores da empresa e aos clientes, nesta terça-feira, dia 14 de janeiro."Acreditamos que o investimento sustentável é a base mais forte para as carteiras de clientes daqui para frente", disse o CEO da gestora de ativos, na carta enviada.