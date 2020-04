Bloco apresenta projeto de lei para a nacionalização da TAP

O Bloco de Esquerda já deu entrada a um projeto de lei para a nacionalização da TAP, que será levado à próxima conferência de líderes e agendado "com caráter de urgência".





Em comunicado, o partido refere que a atual gestão "tem-se revelado má", não só para os interesses do Estado como para os de milhares de trabalhadores, situação que foi acentuada pela pandemia do novo coronavírus, que praticamente paralisou o setor da aviação.





"O próprio governo admite que tem todas as opções em cima da mesa e admite uma maior participação do Estado no capital da empresa e na sua gestão", diz o Bloco de Esquerda no comunicado, para acrescentar que "havendo a necessidade de intervenção do Estado e de dinheiros públicos, isso só pode ser feito com a gestão também pública".





Tecendo duras críticas aos acionistas privados que, segundo o Bloco de Esquerda, "têm-se esforçado nas últimas semanas para dar a imagem de que foi a gestão privada que valorizou a TAP", o projeto de lei reforça que a atual administração tem sido "prejudicial" para a companhia aérea, lembrando "as queixas de inúmeros clientes, os conflitos laborais que têm vindo a criar ou o corte de relações com o Estado por decisões incompreensíveis como a atribuição de prémios a alguns administradores apesar dos prejuízos nos últimos 2 anos".





"Num momento como o que vivemos atualmente, coloca-se de forma premente a decisão da re-nacionalização desta empresa estratégica para o Estado. A receita de "o Estado paga, mas não manda" não serviu antes, não serve definitivamente agora", segue o texto.





"Por isso, o Bloco de Esquerda propõe a nacionalização da TAP, com a aquisição, por parte do Estado dos restantes 50% de capital da empresa, por forma a ter a gestão executiva da empresa, de acordo com orientações claras de serviço público", conclui.