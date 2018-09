Bloomberg: Apollo analisa venda da Tranquilidade

A Apollo concluiu a compra da Tranquilidade em 2015 ao Novo Banco, que na altura encaixou 40 milhões de euros com a operação.



O fundo americano tem estado em negociações com potenciais compradores sobre esta operação que, de acordo com a Bloomberg, poderá estar concluída no próximo ano. A agência contactou um representante da Apollo, que se recusou a comentar a notícia.