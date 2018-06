O BCP estará entre os interessados à compra da unidade polaca do Société Générale. O banco liderado por Nuno Amado já tinha tentado comprar a unidade do Deustche Bank na Polónia, mas foi o Santander quem ganhou a corrida.

O Bank Millennium já tinha tentado expandir a sua actividade na Polónia, através da compra do Deutsche Bank Polska, a unidade polaca do Deutsche Bank. Contudo, o Santander ganhou este negócio, numa operação que custou ao espanhol 305 milhões de euros. Com esta aquisição, o Santander vai herdar as 113 agências e 1.500 trabalhadores do banco alemão naquele país do leste europeu, que se vão juntar às já existentes 592 agências e quase 12.000 trabalhadores que têm a Zachodni.



A Bloomberg revelava esta manhã de terça-feira, 19 de Junho, que o Credit Agricole está a considerar apresentar uma proposta de compra pela unidade de banca de retalho do Société Générale na Polónia, segundo quatro pessoas próximas do processo.

O Bank Millennium, detido maioritariamente pelo BCP, estará entre os interessados na unidade polaca do Société Générale, avança a Bloomberg que cita quatro pessoas próximas do processo.O banco francês quer vender o Eurobank, uma instituição que conta com 13,8 mil milhões de zlotys (3,2 mil milhões de euros) em activos e tem as suas agências espalhadas por centros comerciais, de acordo com a Bloomberg.Questionada sobre o interesse na compra do Eurobank, fonte oficial do BCP na Polónia não quis comentar. O Negócios ainda não conseguiu uma reacção de fonte do BCP.