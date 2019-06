Bloomberg: Generali lidera corrida à compra da Tranquilidade

A Generali está na frente da corrida para a compra da Tranquilidade, segundo a Bloomberg, que cita fontes próximas do processo, que pediram para não ser identificadas. A seguradora italiana tem a proposta financeira mais elevada.

De acordo com a agência, a Generali, que tem já uma presença consolidada no mercado português, deverá passar para a fase final de negociação dos termos da aquisição. O negócio pode avaliar a Tranquilidade em quase 600 milhões de euros, segundo a fonte da Bloomberg. Nem os representantes da agência italiana, nem da Apollo Global Management responderam aos contactos da agência.

Na quarta-feira a Reuters noticiou que a Assicurazioni Generali e o grupo espanhol Catalana Occidente eram os dois finalistas, citando também fontes próximas do processo.



As notícias de que a Apollo Global Management estaria a explorar a venda da seguradora Tranquilidade foram avançadas em setembro do ano passado pela Bloomberg.

A Apollo concluiu a compra da Tranquilidade em 2015 ao Novo Banco. Esta operação permitiu ao Novo Banco encaixar 40 milhões de euros, sendo que a Apollo injetou 150 milhões para aumentar o capital da seguradora.

A Reuters adianta que a gestão desta operação está a ser realizada por três bancos de investimento: Societe Generale, Jefferies and Arcano Partners.





O processo de venda da Tranquilidade começou assim há meses, tendo as propostas finais sido submetidas no início deste mês, segundo as fontes citadas pela Reuters, com a Generali e a Catalana a ficarem como as duas principais concorrentes.