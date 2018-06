Bloomberg: Instagram vale mais de 100 mil milhões de dólares

Se fosse uma empresa independente – no caso, do Facebook – o Instagram valeria mais de 100 mil milhões de dólares (cerca de 85,6 mil milhões de euros), de acordo com dados compilados pela Bloomberg Intelligence.



Numa nota divulgada esta terça-feira, 26 de Junho, Jitendra Waral, analista da Bloomberg Intelligence, refere que as receitas da plataforma de partilha de fotografias deverão superar os 10 mil milhões de dólares nos próximos 12 meses, beneficiando do crescimento do número de novos utilizadores.



Na semana passada, o Instagram anunciou que o número de utilizadores mensais activos superou a fasquia dos mil milhões, depois de ter ultrapassado os 800 milhões em Setembro de 2017.



A aplicação, que foi comprada pelo Facebook em 2012, está a atrair novos utilizadores a um ritmo muito mais acelerado do que a rede social liderada por Mark Zuckerberg, encaminhando-se para atingir os 2 mil milhões de utilizadores nos próximos cinco anos, de acordo com Waral. O analista sublinha que, apesar de o Facebook já ter superado essa marca, a audiência do Instagram é mais jovem e mais atractiva para os anunciantes. E ao contrário do Facebook, o Instagram ainda está a crescer nos Estados Unidos.



O Facebook não isola as receitas do Instagram, mas a eMarketer estima que o seu peso no total da empresa deverá aumentar de 10,6%, no ano passado, para 16% no próximo ano.



As acções do Facebook, que tem uma capitalização bolsista de 568,6 mil milhões de dólares, encerraram a sessão de ontem descer 2,67% para 196,35 dólares.