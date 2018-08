A BMW vai chamar à revisão 324 mil veículos vendidos no mercado europeu por risco de incêndio. A notícia foi avançada pelo Cinco Dias que detalha que em causa estão alguns modelos com motor a diesel de 4 a 5 cilindros.





A fabricante alemã disse ao site espanhol que vai contactar os clientes que possam ter sido afectados para substituir as peças defeituosas. Na base do problema está a possível saída de líquido (glicol) do radiador de circulação dos gases do escape que entra em contacto com restos de óleo.





Os modelos que serão chamados à revisão são os BMW Série 3, 4, 5, 6, 7, X3, X4, X5 e X6 com motor a diesel de quatro cilindros fabricados entre Abril de 2015 e Setembro de 2016 e com motos de seis cilindros produzidos entre Julho de 2012 e Junho de 2015.