BMW constrói fábrica na Europa pela primeira vez em quase 20 anos

Segundo um comunicado da fabricante alemã, citado pela Bloomberg, a BMW vai investir mil milhões de euros na nova fábrica, localizada na Hungria, onde serão produzidos 150 mil veículos por ano. A última vez que a BMW construiu uma fábrica na Europa foi em 2000, na Alemanha.





Dependendo do tipo de veículos que fabrique na nova unidade, a marca alemã pode proteger-se da crescente tensão que afecta a sua fábrica nos Estados Unidos, e precaver-se de eventuais dificuldades na exportação dos Mini – que são fabricados em Oxford – para a União Europeia, depois do Brexit.