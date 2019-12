BMW garante fornecimento de lítio até 2024 por 540 milhões

A BMW assinou um acordo com a chinesa Ganfeng Lithium no valor de 540 milhões de euros para assegurar o fornecimento de lítio ao fabricante automóvel até 2024.

A BMW e a chinesa Ganfeng Lithium assinaram um acordo no valor de 540 milhões de euros para assegurar o fornecimento de lítio à fabricante automóvel alemã nos próximos cinco anos, anunciou esta quarta-feira a empresa bávara.



"O volume previsto no acordo é de 540 milhões de euros e o grupo BMW cobre , desta forma, 100% das suas necessidades de hidróxido de lítio para os acumuladores de alta voltagem da sua quinta geração de baterias para veículos elétricos", referiu o diretor de compras e redes de fornecedores da BMW, Andreas Wendt.



O acordo vigora por cinco anos, expirando em 2024, refere a empresa.



"Juntamente com o cobalto, o lítio é uma matéria-prima chave para a mobilidade elétrica. Com a assinatura deste contrato asseguramos a cobertura das nossas necessidades de lítio para baterias", acrescentou o responsável do grupo automóvel alemão.



O grupo BMW prevê que os veículos elétricos puros ou híbridos representem 25% das suas vendas na Europa em 2021, aumentando o seu peso para 33,3% em 2025 e para 50% em 2030.



Para alcançar estas metas, o grupo alemão pretende lançar 25 modelos elétricos e híbridos até 2023, sendo mais de metade dos novos veículos totalmente elétricos.



Andreas Wendt estima que a necessidade de lítio aumente sete vezes até 2025 face aos níveis atuais.