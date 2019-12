Estas suspeitas surgem numa altura em que a luta pela liderança do mercado automóvel de luxo está mais renhida. Nos últimos três anos, este lugar foi ocupado pela Mercedes, mas, ao longo deste ano, até novembro, a BMW conta com mais perto de 3.300 unidades vendidas do que a rival no mercado norte-americano.



Antes destas novas investigações, os vendedores da marca já tinham criticado a BMW, que acusam de pressioná-los a vender veículos que acabam por ficar como "stock" de frotas de clientes. A Bloomberg já tinha noticiado ainda que a empresa alemã chegou a pagar bónus, em 2015 e em 2012, aos vendedores, incentivando-os a inflacionarem os resultados de vendas.



Mais recentemente, em setembro deste ano, a Fiat Chrysler também foi investigada pelo regulador norte-americano por práticas semelhantes, acabando por concordar em pagar 40 milhões de dólares por relatórios de vendas que foram considerados fraudulentos.

A BMW está a ser investigada pelo regulador dos mercados norte-americano (SEC, na sigla em inglês), por suspeitas de irregularidades na apresentação dos resultados relativos à atividade nos Estados Unidos. A fabricante alemã já confirmou que foi contactada pela SEC e garante que vai cooperar com a investigação.Em causa estão as práticas de reporte de vendas da BMW. O regulador norte-americano está a avaliar se os números apresentados terão sido inflacionados, já que os concessionários da marca alemã registam carros como vendidos quando os mesmos ainda estão nos stands.