BNP Paribas vai empregar 1.500 pessoas no Urbo junto ao NorteShopping

Em maio do ano passado, a DST avançava que tinha firmado com o BNP Paribas "a maior operação de arrendamento de um edifício de escritórios de que há registo no mercado imobiliário do Grande Porto".

Trata-se do Urbo Business Center, um edifício de oito pisos e cerca de 200 lugares de estacionamento cobertos, localizado junto ao NorteShopping, em Matosinhos, que o grupo de construção bracarense concluiu no final do ano passado, num investimento superior a 38 milhões de euros.

O banco francês irá ocupar quase toda a área bruta locável disponível do Urbo, cerca de 15 mil metros quadrados, sendo que o contrato de arrendamento, feito por um período de dez anos, é renovável por mais cinco.

Com inauguração marcada para a próxima quinta-feira, 7 de novembro, é no Urbo que o BNP Paribas irá centralizar a sua atividade na zona Norte do país, anteriormente dispersa por vários edifícios no Porto.

Fonte oficial do BNP Paribas Portugal adiantou ao Negócios que a instituição irá ter no Urbo "à volta de 1.500 colaboradores".

A cerimónia de inauguração contará, entre outros altos quadros do grupo francês no nosso país, com a presença do CEO do BNP Paribas Portugal, Fabrice Segui.