Boeing desiste de acordo com brasileira Embraer

O acordo para a compra por parte da Boeing do negócio da aviação comercial da Embraer estava avaliado em 5,2 mil milhões de dólares.No comunicado, a Boeing refere ainda que "exerceu seus direitos" de rescindir o contrato porque a Embraer "não cumpriu as condições necessárias" dentro de prazo que terminou na sexta-feira, apesar de parceria ter recebido a "aprovação incondicional" de todos os órgãos reguladores envolvidos, à exceção da Comissão Europeia.O presidente da Embraer Partnership & Group Operations da Boeing, Marc Allen, disse no comunicado que a rescisão é "muito dececionante" e que explicou que tinham chegado a um ponto em que "continuar a negociar ao nível do acordo não iria resolver as questões pendentes". No comunicado, a Boeing esclarece que "trabalhou diligentemente" nos últimos dois anos para concluir o acordo com a Embraer. "Há vários meses que temos mantido negociações produtivas sobre as condições do contrato, mas que não foram atendidas e por último, as negociações não foram bem-sucedidas", lê-se na mesma nota.A Boeing e a Embraer vão, no entanto, manter o contrato vigente relativo à comercialização e manutenção conjunta da aeronave militar C-390 Millenium assinado em 2012 e ampliado em 2016.

Em reação à decisão, a Embraer veio afirmar que "acredita firmemente que a Boeing rescindiu indevidamente o Acordo Global da Operação (MTA) e fabricou falsas alegações como pretexto para tentar evitar seus compromissos de fechar a transação e pagar à Embraer o preço de compra de 4,2 mil milhões de dólares".



Em comunciado, a empresa brasileira diz ainda que "a Boeing adotou um padrão sistemático de atraso e violações repetidas ao MTA, devido à falta de vontade em concluir a transação, sua condição financeira, ao 737 MAX e outros problemas comerciais e de reputação".

A Embraer salienta também que "acredita que está em total conformidade com suas obrigações previstas no MTA e que cumpriu todas as condições necessárias previstas até 24 de abril de 2020", frisando que procurará "todas as medidas cabíveis contra a Boeing pelos danos sofridos como resultado do cancelamento indevido e da violação do MTA".