Bolsa de Londres pode agregar Refinitiv

Na próxima semana poderá ser anunciado um acordo do London Stock Exchange Group, que detém a Bolsa de Londres (LSE) com a Refinitiv no sentido de adquirir a totalidade ou grande parte daquela que foi a unidade financeira e de risco da Thomson Reuters, segundo o Financial Times.

De acordo com o FT, que cita fontes próximas do processo, o preço e a estrutura desta compra não são ainda conhecidos. Aliás, não há ainda a certeza de que o negócio venha a ser formalizado.

A Refinitiv – fornecedora global de dados e infraestrutura de mercados financeiros – tem vindo a analisar potenciais acordos neste sentido depois de um consórcio liderado por empresas de private equity, como o Blackstone Group, ter comprado esta unidade de negócio à Thomson Reuters no ano passado, recorda a Bloomberg.





A sua plataforma de negociação de obrigações, Tradeweb Markets LCC, entrou em bolsa no passado mês de abril e o CEO da Deutsche Boerse disse esta semana que a dona da praça alemã está ainda em conversações para comprar parte das unidades de negócio de negociação cambial da Refinitiv.