Assim, a feira será mesmo adiada e irá decorrer entre os dias 27 e 31 de maio, confirma, esta quinta-feira, 5 de março, a Fundação AIP. Isto numa altura em que estão confirmados nove casos de Covid-19 em Portugal, havendo outros 115 casos suspeitos.



Esta edição da BTL tem inscritos, para já, 1.500 expositores de 67 destinos internacionais. No ano passado, a feira, que decorre em quatro pavilhões da FIL, foi visitada por cerca de 70 mil pessoas.



Em comunicado, a AIP garante estar confiante de que o evento irá realizar-se. "Em conjunto, seremos capazes de ultrapassar as circunstâncias do momento e seremos capazes de realizar, nas novas datas agora anunciadas, uma BTL ainda mais decisiva para a dinamização da promoção e realização de negócios no setor do turismo".

A Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) vai ser adiada. A informação foi avançada pela TSF e confirmada pelo Negócios junto de fonte oficial da maior feira turística do país. O evento estava marcado para a próxima semana, mas, devido aos últimos desenvolvimentos em torno do coronavírus, deverá decorrer apenas nos últimos dias de maio.Ainda esta semana, a Fundação da Associação Industrial Portuguesa (AIP), entidade que organiza o evento, tinha assegurado que a BTL iria realizar-se entre 11 e 15 de março , como planeado originalmente. Contudo, na quarta-feira, o Turismo de Portugal anunciou o cancelamento da sua participação na BTL , juntamente com as estruturas regionais de turismo e de outras sete associações do setor.