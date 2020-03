Bolsa de Turismo de Lisboa vai realizar-se apesar do coronavírus

A Bolsa de Turismo de Lisboa vai realizar-se entre 11 e 15 de março apesar do surto do coronavírus Covid-19, indicou a Fundação AIP, organizadora do evento. Esta segunda-feira Portugal registou os primeiros dois casos de pessoas infectadas.

No entanto, será implementado um Plano de Mitigação de Riscos, tendo em conta as orientações da Organização Mundial de Saúde e da Direção Geral de Saúde. Entre as medidas a adotar contam-se a informação sobre os cuidados a ter em locais visíveis nos pavilhões, dispensadores com gel desinfetante à entrada e no recinto, posto médico avançado com médico e enfermeiro em permanência, uma área de isolamento com respetivo circuito e protocolo de evacuação.



Na presente edição estão inscritos cerca de 1500 expositores de 67 destinos internacionais e que apesar das circunstâncias atuais foram registados apenas três cancelamentos, sublinha a Fundação AIP.



A BTL "apela ao sentido de responsabilidade de todos aqueles que considerem poder ter estado expostos a um potencial risco de contágio, ou em zonas de risco, que se abstenham de participar na edição de 2020 da BTL, contribuindo assim para a minimização dos riscos dos participantes", frisa também o comunicado.

Em comunicado, a Fundação AIP refere que "apesar das circunstâncias inerentes ao Covid-19, e depois de auscultar diferentes 'stakeholders' da Bolsa de Turismo de Lisboa decidiu manter a realização do evento agendado para os dias 11 a 15 de março".