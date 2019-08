Bolt aposta no desenvolvimento de carros autónomos

A Bolt, anteriormente conhecida como Taxify, criou uma parceria com a Universidade de Tartu, na Estónia, para dar início a um projeto de investigação focado no desenvolvimento tecnológico para produzir carros autónomos. A empresa pretende melhorar a eficiência dos transportes nas cidades.





"A tecnologia de veículos autónomos irá proporcionar uma solução para problemas de transporte numa escala cada vez mais ampla. Em vez de desenvolvermos o nosso próprio veículo, o objetivo deste projeto é construir a nossa própria tecnologia autónoma, com foco em "software" e mapas", disse Jevgeni Kabanov, diretor de produto da Bolt, em comunicado.





O objetivo desta investigação é integrar veículos autónomos na plataforma de mobilidade até 2026. A curto prazo, a Bolt irá colaborar com a Universidade de Tartu, na Estónia, para testar projetos-piloto de veículos autónomos em áreas urbanas adequadas.





Esta parceira pretende alcançar uma autonomia nível quatro, um patamar que não exige intervenção humana, exceto em áreas ainda desconhecidas ou num ambiente de condições climáticas extremas.





Ao todo existem cinco níveis de autonomia ligada à condução automóvel, sendo que no nível cinco, patamar onde se pretende chegar após 2030, não só a intervenção humana é desnecessária, como não será possível. Neste nível os veículos já não estarão equipados com pedais ou volante e serão completamente controlados pela máquina.





A Bolt foi lançada em 2013 por Markus Villing, na Estónia, e o seu grupo de investidores inclui a Daimler, dona da Mercedes. Atualmente, tem mais de 25 milhões de utilizadores e está presente em mais de 30 países em todo o mundo, com foco na Europa e em África.



No ano passado, a aplicação eletrónica de transporte ascendeu à categoria de unicórnio – as empresas avaliadas em pelo menos mil milhões de dólares.