Bolt segue em contramão com Uber e não reduz trabalhadores

A empresa Bolt, concorrente europeia da Uber com sede na Estónia, não vai reduzir a força de trabalho, ao contrário do que aconteceu com os principais rivais do setor.





O volume de negócios da Bolt afundou 75% em meados de março, quando comparadas as receitas desta altura com as obtidas em fevereiro.



Na Eslováquia, um dos países em que atua, a atividade caiu para zero, depois de o Governo ter banido os serviços de táxi na sequência das medidas de contenção para a pandemia de covid-19.