Judite Sousa demite-se da TVI

"Este é o momento para expressar gratidão a todos os meus companheiros de trabalho das diferentes áreas da empresa. Os últimos anos foram particularmente difíceis, mas em palavras ou na reserva do silêncio, entendi sinais de conforto. Quero expressar o meu agradecimento ao José Alberto Carvalho que me desafiou para esta viagem, com amizade, em 2011", recordou."Quero igualmente agradecer ao Sérgio Figueiredo as oportunidades profissionais que me proporcionou nestes últimos quatro anos e que me ajudaram a ultrapassar momentos mais difíceis da minha existência. Finalmente, uma palavra aos espectadores da TVI, cujo carinho e apoio nunca me faltaram", finalizou.Ainda não se conhecem as razões que levaram Judite Sousa a tomar esta decisão e a chegar a acordo com a administração da TVI, nem se sabe quais são os projetos profissionais para o futuro.

A TVI também já emitiu um comunicado, informando que "Judite Sousa, até à data diretora-adjunta de informação da TVI e da TVI24, jornalista e apresentadora de programas de informação, deixará de ter um vínculo contratual com a estação".

"Por vontade sua, e depois de um longo percurso em que a jornalista dedicou a vida profissional à informação e ao sector, de forma isenta e profissional e com o inequívoco reconhecimento dos espectadores e dos portugueses pelo mundo fora, as partes chegaram a acordo relativamente ao término deste vínculo profissional", refere o comunicado.

A decisão "foi tomada de comum acordo depois de, em inteira liberdade e consciência, a jornalista ter demonstrado a sua vontade em terminar este ciclo da sua carreira", conclui a TVI.