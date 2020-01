Bombardier pondera fusão de atividade ferroviária com Alstom

Depois de rejeitada pelas autoridades europeias, no ano passado, uma junção das atividades ferroviárias da Alstom e da Siemens, agora é a canadiana Bombardier que analisa essa possibilidade.

A fabricante canadiana de comboios e aviões Bombardier está a analisar a possibilidade de fusão da sua unidade ferroviária com a da rival francesa Alstom, comentaram à Bloomberg fontes próximas do processo.





As duas empresas têm mantido, nos últimos meses, conversações preliminares com vista a um potencial acordo ferroviário, de acordo com a mesma fonte.

Esta pretensão, se for em frente, será alvo de escrutínio anti-trust – sobretudo para análise de questões de posição dominante – e nada garante que termine com luz verde, referiu aquela fonte à agência noticiosa.

Esta junção de atividades no domínio ferroviário é uma de várias opções que a Bombardier canadiana tem em cima da mesa de modo a tentar estabilizar a sua carteira de negócios, que também inclui jatos de empresas.

Na semana passada, a companhia canadiana desiludiu o mercado ao fazer um "profit warning" relativamente às suas vendas do quarto trimestre.

Nessa mesma altura, a Bombardier disse que poderá largar a joint-venture com a Airbus no fabrico do A220 e incorporar a perda desse ativo nas suas contas. Esta notícia levou a empresa 39%.

Recorde-se que em fevereiro de 2019 as autoridades europeias rejeitaram a fusão das atividades ferroviárias da Alstom e da alemã Siemens. No âmbito deste acordo, a Siemens iria transferir o fabrico das suas carruagens de comboios e metro de superfície e equipamento de sinalização para a Alstom, em troca de uma participação de 50% na nova empresa resultante da fusão.





(notícia atualizada às 19:08)