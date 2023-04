Bomdia decretada insolvente dois dias antes da morte do presidente

Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Fundada em 1933 por Carlos da Silva Areias, começou por produzir tecidos de linho e pano de lençol, tendo nos anos 60 focado a sua atividade no fabrico de felpos de algodão, através da marca Bomdia. No final dessa década, adota a denominação social Fábrica de Tecidos de Viúva de Carlos da Silva Areias e CA, S.A., debuta na internacionalização em 1997, com exportações para Inglaterra, e, em 2011, consegue o ...