Boris Becker condenado a dois anos por esconder bens após falência

Boris Becker foi condeando a dois anos e seis meses de prisão por esconder milhões de libras em ativos depois de abrir falência em junho de 2017.A ex-estrela do ténis enfrentou uma sentença de prisão que poderia ir até 28 anos por violação da Lei da Insolvência. Foi considerado culpado de quatro acusações por um júri no tribunal de Southwark no início deste mês, mas foi absolvido das restantes 20 acusações ligada à sua falência, que ocorreu em 2017.O vencedor de seis Grand Slams chegou a valer mais de 45 milhões de euros em prémios e patrocínios durante o auge da sua carreira e era apelidado de alemão favorito da Grã-Bretanha.Mesmo depois de se retirar e da sua vida privada agitada, o carinho do público manteve-se. Apesar da sua condenação anterior por evasão fiscal na Alemanha, em 2002.Para fugir ao pagamento das suas dívidas, Boris Becker usou subterfúgios como transferir propriedades para outros titulares, não divulgação de bens e ocultação de dívidas.