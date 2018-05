Bosch contrata mais 250 a 350 pessoas em Portugal

Em Portugal desde 1911, a alemã Bosch é uma das maiores exportadoras e empregadoras do nosso país. E promete manter em 2018 níveis elevados de crescimento nas vendas, no investimento e na criação de postos de trabalho.

Em matéria de emprego, a Bosch Portugal, que contratou 480 pessoas no ano passado, dos quais 100 são engenheiros, tendo fechado 2017 com 4.450 pessoas, prevê contratar mais cerca de três centenas este ano.

"Em 2018, continuamos com algum crescimento, prevemos andar entre os 250 e 350" novos postos de trabalho, adiantou Carlos Ribas, o representante da Bosch em Portugal, durante a conferência de imprensa de apresentação de resultados, realizada esta sexta-feira, 4 de Maio, na fábrica do grupo em Aveiro.

O mesmo gestor garantiu que em 2018 o valor "não vai andar abaixo" dos 84 milhões de euros registados no ano passado, nomeadamente na expansão das fábricas em Aveiro, Braga e Ovar e em investigação e desenvolvimento (I&D).

Já em relação ao crescimento das vendas, que atingiram os 1,5 mil milhões de euros em 2017, mais 400 milhões de euros do que no ano anterior, Carlos Ribas refreou as expectativas: "Vamos ter um crescimento mais moderado, a prioridade será estabilizar e manter o negócio de forma sustentável para depois voltar a crescer", explicou.

Antes da conferência de imprensa, no âmbito do "Media Day" promovido pela Bosch, fez-se uma visita à fábrica do grupo em Aveiro, dedicada à área da termotecnologia, e que, entre outras, é responsável pela gestão da unidade de negócio mundial de aquecimento de água residencial e pelo centro de competências global para soluções de água quente. (ver fotos em cima).