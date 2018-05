Bosch obrigada a mudar todos os esquentadores fabricados em Aveiro

É o investimento em inovação que vai assegurar a manutenção e o desenvolvimento das fábricas em Portugal. Carlos Ribas

Responsável da Bosch em Portugal



A fábrica de Aveiro, uma das três detidas pela multinacional em Portugal, está a produzir actualmente oito mil aparelhos por dia, que chegam às lojas com as marcas Vulcano, Bosch e Junkers. Este "pico" engloba já os artigos que eram feitos no México, onde o grupo decidiu fechar a operação. Esta transferência obrigou à contratação de 200 funcionários em 2017, para um total de 1.200 neste momento, e fez com que a fábrica passasse também a exportar para a América Latina.



Outra novidade nesta área, apresentada aos jornalistas na sexta-feira, 4 de Maio, prende-se com a concentração também em Aveiro da produção de esquentadores eléctricos do grupo, que é agora a única a nível mundial após o fecho da fábrica que tinha na região de Munique.

O mercado vai mudar com a legislação que obriga a renovar por completo o portefólio. Rudiger Saur

Director da unidade de negócios de água quente da Bosch



Num armazém situado no histórico local "onde nasceu a Vulcano", a marca portuguesa comprada pelos alemães nos anos 1980 já fabricou 250 mil aparelhos eléctricos em 2017, vendidos sobretudo para os EUA e Canadá. Embora esteja em crescimento, Rudiger Saur estima que este segmento não vá pesar mais de 15% da produção total em 2020.



Inovar para manter fábricas

No ano passado, as vendas da Bosch Portugal aumentaram 37% em termos homólogos, para um novo valor recorde de 1.500 milhões de euros, sendo mais de 90% da produção exportada para 50 países. A área de soluções de mobilidade, concentrada em Braga, respondeu por mais de dois terços (68%) da facturação consolidada. Já a fábrica de Ovar, especializada em sistemas de videovigilância, comunicação e incêndios, foi a terceira que mais contribuiu para esse valor do negócio da sucursal, com 109 milhões de euros.



Carlos Ribas prevê para este ano um "crescimento mais moderado", que não quis quantificar, apontando como prioridade "estabilizar e manter o negócio de forma mais sustentável" no mercado nacional, apostando na investigação e desenvolvimento (I&D) para conseguir "voltar novamente a crescer mais". É que, concluiu o gestor, "é esse investimento [em inovação] que vai assegurar a manutenção e o desenvolvimento das fábricas da Bosch em Portugal".