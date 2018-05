BP admite investir se Portugal tiver petróleo

Depois do furo de pesquisa de petróleo da Eni/Galp na bacia do Alentejo ter recebido luz verde no dia 16 de Maio para avançar pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), o presidente da BP Portugal admite investir nesta área no país, se for encontrado petróleo.

"Depende das quantidades que venham a ser encontradas. A BP tem uma política muito clara. Estamos nos locais onde queremos estar com a melhor rentabilidade. Mas somos uma companhia global e estamos sempre a olhar para as boas oportunidades. Se Portugal se vier a revelar uma boa oportunidade, porque não?", disse Pedro Oliveira em entrevista Conversa Capital ao Jornal de Negócios/Antena 1.

Mas o gestor defendeu que, a ser encontrado petróleo, este recurso deveria ser "gerido com critério", com o seu retorno para o Estado a ter de ser "equitativamente distribuído pela sociedade portuguesa".

O modelo a seguir para Portugal deveria ser o da Noruega, onde os retornos do petróleo são colocados num fundo de investimento que se destina às gerações futuras do país, defendeu o presidente da BP.