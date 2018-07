BP compra operações “onshore" nos EUA da BHP Billiton por 8,98 mil milhões

reuters, bloomberg

A British Petroleum (BP) vai comprar a grande maioria das operações "onshore" de petróleo e gás nos EUA da BHP Billiton numa operação no valor de 10,5 mil milhões de dólares (8,98 mil milhões de euros ao câmbio actual).



A petrolífera britânica volta a apostar nos EUA oito anos após a explosão da plataforma Deepwater Horizon, no Golfo do México, em Abril de 2010, que provocou um dos piores desastres ambientais de sempre. Já a BHP Billiton abandona uma área de negócio que considera cara e que constituiu um investimento inoportuno.

As transacções de activos entre as principais petrolíferas mundiais têm estado bastante activas com a subida dos preços do crude. Desde o início do ano, o valor das aquisições em activos de petróleo e gás ascende a quase 188 mil milhões de dólares (160,8 mil milhões de euros), segundo a Dealogic.

A operação dá à BP acesso a algumas das zonas mais ricas para a extracção de shale oil, o petróleo obtido a partir do xisto betuminoso. A BHP, por seu turno, põe fim a um investimento que gerou perdas de 20 mil milhões de dólares (17,1 mil milhões de euros).

A operação terá ainda de ser aprovada pelos reguladores, mas a BHP espera que o negócio possa ser concluído até ao final de Outubro.

Com a aquisição, a produção de petróleo e gás da BP deverá aumentar em 190 mil barris diários.