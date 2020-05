Já as empresas apresentaram 16,7 mil pedidos no valor total de 2,41 mil milhões de euros.



Pedidos de financiamento ultrapassam mil milhões



O BPI dá ainda conta de que as candidaturas às linhas de crédito com garantia estatal, criadas no âmbito da pandemia do coronavírus, correspondem a pedidos de financiamento no valor total de 1,13 mil milhões de euros, à data de 27 de abril.



O banco não refere quantos destes pedidos foram já aprovados, indicando apenas que, após aprovação interna do crédito, antecipa até 20% do valor pedido, ainda antes de haver aprovação por parte das sociedades de garantia mútua, uma medida que vem mitigar o impacto da demora nesta segunda fase de aprovação.



Para além disso, o BPI já tem contratados 2,43 mil milhões de euros em linhas de crédito próprias.

O BPI recebeu 57,5 mil pedidos de moratórias de crédito, por parte de empresas e particulares, que dizem respeito a créditos no valor total de 4,8 mil milhões de euros. A informação foi avançada pelo banco, este domingo, 3 de maio, em comunicado enviado às redações.Segundo os dados agora divulgados, os particulares fizeram 40,8 mil pedidos de moratórias, o que corresponde a mais de 70% do total, no valor global de 2,36 mil milhões de euros. Destes, 24,8 mil pedidos e 2,11 mil milhões de euros correspondem a crédito à habitação, enquanto outros 15,9 mil pedidos e 249 milhões de euros dizem respeito a crédito pessoal e financiamento automóvel.