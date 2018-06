BPI concede financiamento de quase 2 milhões à Quinta da Pacheca

O banco BPI vai participar no financiamento da Quinta da Pacheca, no Douro, a qual pretende duplicar a capacidade hoteleira.

O banco BPI vai conceder um crédito de 1,8 milhões para "alargar e melhorar a oferta" do The Wine House Hotel Quinta da Pacheca, no Douro. O banco assegura assim uma parcela do investimento total de 4,9 milhões de euros, informa a instituição em comunicado.



O projecto turístico socorre-se também dos fundos do Portugal 2020, que avança com um apoio de 3,29 milhões. Deste montante, vão ser antecipados 1,65 milhões de euros com recurso à Linha BPI P2020, enquadrados na modalidade "antecipação de incentivos".



O BPI é o actual líder nos créditos concedidos ao abrigo da linha de apoio à qualificação da oferta do Turismo de Portugal, com uma quota de 33%. "No âmbito desta linha o BPI em conjunto com o Turismo de Portugal já financiaram mais de 18 milhões de euros respeitantes a 32 projectos", sublinha o banco.