BPI concretiza fusão de participadas

O Banco BPI revelou esta quarta-feira que foi concretizada a fusão por incorporação de duas das suas participadas, um desenvolvimento que tinha sido anunciado em outubro do ano passado.



"O Banco BPI informa que no passado dia 25 de julho foi celebrada a escritura pública de fusão por incorporação do Banco Português de Investimento S.A. e da BPI Private Equity – Sociedade de Capital de Risco, S.A., no Banco BPI, SA", refere um comunicado do banco.