BPI diz que novas regras para crédito à habitação vão tirar agressividade à concorrência

As novas regras impostas pelo Banco de Portugal para o crédito à habitação vão acalmar alguns bancos que estavam a ser mais agressivos, na óptica do Banco BPI.





"Tivemos de fazer pequenos ajustamentos, não significa uma mudança importante", afirmou Pablo Forero, na conferência de imprensa de apresentação de resultados do primeiro semestre, que decorreu esta terça-feira, 24 de Julho, em Lisboa. O CEO defende que os novos critérios determinados pelo regulador eram idênticos aos já praticados pela instituição financeira, controlada pelos espanhóis do CaixaBank.