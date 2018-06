BPI: EDP faz emissão de dívida “a preços muito atractivos”

"A EDP conseguiu voltar ao mercado de dívida para angariar uma quantia relativamente alta e a preços muito atractivos", escrevem os analistas do BPI numa nota de research acerca da operação. Ainda de acordo com os mesmos, "as novas obrigações a serem emitidas deverão cobrir a maior parte da dívida que chega à maturidade em 2018", que no passado mês de Março era de 900 milhões de euros.





A eléctrica gerida por António Mexia emitiu 750 milhões de euros, com maturidade até Janeiro de 2026 e a remunerar um cupão de 1,625%, correspondente a uma yield de 1,67%. Este cupão situa-se "muito abaixo", daquele conseguido em Junho e Janeiro de 2017, notam os analistas. No início do ano passado, os obrigacionistas exigiram uma taxa de cupão de 1,875% sobre os 600 milhões emitidos e em Junho a taxa sobre a quantia de 867,9 milhões chegou aos 3,625%.