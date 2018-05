BPI: "Estratégia da CTG é adquirir o mínimo possível" na OPA à Renováveis

A China Three Gorges propõe-se a manter a EDP Renováveis em bolsa. Não vai alterar a sua estratégia. E dá uma contrapartida com desconto. Razões para o BPI Equity Research recomendar para não vender na oferta chinesa.

A unidade de investimento do BPI e do CaixaBank não acredita que a China Three Gorges compre muitas acções da EDP Renováveis na oferta pública de aquisição lançada na sexta-feira. "Baixa probabilidade de sucesso" é como vê a equipa liderada por Gonzalo Sanchez-Bordona.

Os chineses que são os principais accionistas da EDP, e para a qual lançaram uma oferta de aquisição, viram-se obrigados a lançar uma OPA sobre a EDP Renováveis. "Esta oferta é uma oferta de aquisição obrigatória que advém da potencial mudança de controlo da EDP, que detém 83% da EDP Renováveis".

Só que, na óptica do banco de investimento, precisamente por ser obrigatória, a OPA não revela grande vontade de sucesso pela CTG.

"Apesar de a oferta cumprir as exigências legais, acreditamos que a estratégia da China Three Gorges é adquirir a quantidade mínima possível de acções, como mostra o desconto substancial face ao fecho de sexta-feira", indica a nota de "research" desta segunda-feira, 14 de Maio.

A oferta da EDP Renováveis tem uma contrapartida de 7,33 euros por acção, 6,6% abaixo da cotação na sexta-feira. O BPI tem um preço-alvo esperado de 8,10 euros, um "target" que permanece intacto no "research" desta segunda-feira, bem como a recomendação de "neutral".

Dado este desconto, a recomendação do BPI é uma: não vender. "Tendo em conta o compromisso da CTG em manter a EDP Renováveis cotada em bolsa e a estratégia sem alterações, juntamente com o facto de o preço oferecido estar abaixo da nossa avaliação, não recomendamos vender nesta oferta", justifica a equipa do BPI.



As acções da empresa de energias renováveis estão a negociar acima do preço oferecido. Os títulos da Renováveis somam 2,17% para 8,015 euros por acção.





A notícia não dispensa a consulta da nota de "research" emitida pela casa de investimento, que poderá ser pedida junto da mesma. O Negócios alerta para a possibilidade de existirem conflitos de interesse nalguns bancos de investimento em relação à cotada analisada, como participações no seu capital. Para tomar decisões de investimento deverá consultar a nota de "research" na íntegra e informar-se junto do seu intermediário financeiro.