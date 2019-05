BPI financia em 30 milhões primeiro hospital privado da Madeira

O BPI vai financiar a construção do Hospital Particular da Madeira (HPM), o primeiro da região, num investimento de 30 milhões de euros. É a única instituição bancária a contribuir.





A construção do hospital implica um investimento total superior a 40 milhões de euros. O HPM é o "maior projeto na área da Saúde realizado nos últimos anos na Região Autónoma da Madeira", garante o BPI em comunicado. O hospital vai disponibilizar mais de 100 camas.





Os principais acionistas são o Grupo HPA Saúde e um conjunto de investidores madeirenses.





O volume total de crédito a empresas do BPI em Portugal registou um crescimento de 8,5% no primeiro trimestre de 2019, face ao período homólogo do ano passado, para 9.349 milhões de euros.