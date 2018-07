BPI: Lucros por acção dos CTT podem subir 5% com propostas da Anacom

Pedro Simões/Cofina

O BPI incorporou as recomendações da Anacom na avaliação que faz dos CTT e o resultado foi um "cenário melhorado", lê-se na nota de análise. A aplicação dos novos critérios, segundo o BPI, "deverá forçar os CTT a melhorar a actual qualidade do serviço".Entre outros efeitos, o banco espera que os lucros por acção (earnings per share), até 2022, fiquem em média 5% acima do estimado anteriormente. O impacto na avaliação das acções também é positivo, em 4,7%, embora o BPI tenha mantido o preço-alvo das acções em 4,20 euros.Esta estimativa, contudo, não tem em conta os custos necessários para cumprir com as exigências do regulador, avisam os autores da nota de "research" a que o Negócios teve acesso. Acrescentam, aliás, que o mercado deverá pôr mais peso sobre os factores de incerteza do que nas "melhorias relevantes". Isto, embora a Anacom conte que o impacto seja neutral.Os analistas nomeiam duas fontes de despesa que podem ser activadas com o plano da Anacom: os investimentos necessários para melhorar o serviço e, caso não sejam atingidos os objectivos, as penalizações.As sanções pesaram 0,03% nos preços da empresa em 2017 e 0,085% em 2018, dada a falha em um e dois indicadores, respectivamente. Os onze critérios actualmente requeridos passam na proposta da Anacom a 24. Oito dos antigos transitam para o novo plano, apesar de serem redigidos numa versão mais exigente. Tendo em conta o desempenho de 2017, e à luz das novas condições impostas pelo regulador, os CTT falhariam cinco desses oito critérios, "o que deverá representar mais penalizações", caso a operadora de correios nacional não proceda a alterações.O regulador das comunicações apresentou esta quarta-feira os critérios de qualidade que pretende para os CTT , os quais deverão ser respeitados até Janeiro. A empresa liderada por Francisco Lacerda preferiu não se pronunciar, para já, acerca dos mesmos.Neste momento, os CTT encontram-se a desvalorizar 1,49% para os 2,912 euros. Desde o início do ano, o valor dos títulos da cotada já acumulou uma perda de 17,42%.

