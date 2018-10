BPI prepara venda de 200 milhões de euros em crédito malparado

O Banco BPI juntou-se aos bancos nacionais e vai colocar crédito malparado em mercado secundário. A carteira que será vendida a investidores é de 200 milhões de euros.

Segundo revelou Pablo Forero na conferência de imprensa de apresentação de resultados, "o processo começa agora".

Em causa está uma carteira de crédito sem garantias que será vendida. "Fecharemos o negócio quando estivermos satisfeitos com a oferta e os preços", especificou o CEO do BPI.

Entre os grandes bancos, o BPI, de que o CaixaBank é dono de 95% do capital, é um dos que tem uma taxa de exposições não produtivas (crédito malparado e imóveis) mais baixa do sector. Em Setembro, fixou-se em 3,8%, 1,3 pontos percentuais abaixo da taxa de 5,1% de Dezembro.

A cobertura por imparidades destes activos não rentáveis é de 52%, subindo para 126% quando se acrescentam os colaterais às imparidades.

O BPI tinha uma carteira bruta de crédito de 23,4 mil milhões de euros no final dos primeiros nove meses, um crescimento de 5,4% em termos homólogos.

A venda de carteiras tem sido um dos recursos do sector bancário para diminuir o peso do malparado (e de forma mais rápida) a par de recuperações e de processos de abatimento ao activo (reconhecimento de perda total do crédito concedido). O Novo Banco, por exemplo, acabou de fechar uma venda de portefólio de 700 milhões de euros.