BPI quer crescer 5% ao ano no crédito

Apostar no crédito ao consumo e expandir o segmento de empresas são objectivos do BPI para os próximos três anos, de acordo com o plano estratégico. O malparado é para ficar abaixo de 3%.

Lusa

O BPI espera crescer, até 2021, cerca de 5% ao ano na carteira de crédito, sobretudo dinamizado pelas áreas de crédito ao consumo e de empresas. Do lado do dinheiro dos clientes, a aposta do banco que pertence ao CaixaBank é investir em fundos imobiliários e seguros.



Os planos estratégicos do CaixaBank e do BPI, que o grupo de raiz catalã detém 95%, estão a ser apresentados em Londres, e é neles que consta o objectivo de 5% no crescimento do crédito concedido. O BPI tem, actualmente, uma carteira de crédito bruta de 23,4 mil milhões de euros.



"Espera-se que a carteira creditícia cresça acima do mercado", diz a apresentação feita pelo CaixaBank no regulador espanhol, em relação ao seu banco em Portugal.



O crédito ao consumo deverá sentir uma expansão anual de 8%, passando de uma quota de mercado de 13%, estimada para 2018, para 15%, em 2021. É um avanço mais elevado do que os 5% no segmento de empresas.



Já os recursos de clientes do BPI deverão, segundo os planos divulgados, avançar 3%, com o impulso dado pelos fundos de investimento e seguros.



Com estes números da actividade, o BPI espera, por ano, crescer 7% no produto bancário core (margem financeira e comissões). O rácio de eficiência core, que compara estes proveitos com os custos, passa de 61%, em 2018, para 50%, três anos depois.



Já em relação ao crédito malparado, a meta é que o rácio esteja sempre, no fim do período do plano estratégico, abaixo de 3%.



"Em Portugal, o foco centrar-se-á em continuar a criar valor no BPI, consolidar o modelo comercial e melhorar e rentabilidade", aponta o comunicado do CaixaBank, que indica que deverá continuar a "convergência do modelo de negócio" entre as duas instituições.

Rever distribuição

Não há referências intensivas em relação ao número de agências e de pessoal do BPI e objectivos futuros neste campo. O banco conta com 4.898 funcionários, a operar em 496 agências.



"Rever continuamente as nossas redes de distribuição" é o que diz o banco, que refere, ao mesmo tempo, o uso da digitalização para melhorar a eficiência. O BPI pretende que mais de 50% dos clientes sejam digitais em 2021, quando actualmente a proporção é de 41%.



*O jornalista viajou para Londres a convite do CaixaBank