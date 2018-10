BPI reforça aposta na taxa fixa no crédito da casa

O banco liderado por Pablo Forero está a reforçar a aposta na taxa fixa no crédito para a casa. O BPI lançou um novo crédito à habitação com taxa nominal fixa desde 2,95% a 30 anos. Antes, a instituição financeira oferecia uma taxa de 3,85% na mesma maturidade.

"As taxas de juro adaptam-se à conjuntura económica e podem variar consideravelmente em períodos longos. No último século, as taxas de juro nunca estiveram tão baixas, durante um período tão longo", explica o BPI num comunicado enviado às redacções. "Assim, este é o momento certo para as famílias analisarem todas as opções para proteger o seu património futuro, assegurando a previsibilidade de uma das suas principais despesas, mantendo a estabilidade do orçamento familiar a longo prazo", acrescenta a entidade.



O BPI enquadra o lançamento deste novo produto, o "Crédito Habitação Taxa Fixa a 30 anos", num cenário de taxas de juro historicamente baixas, dizendo que "há 10 anos a Euribor a 12 meses era de 5,33% e actualmente é de -0,156%".





O banco tem vindo a reforçar a aposta na taxa fixa, mas também nas maturidades mais longas. Entre os maiores bancos, é o único que dispõe de um crédito à habitação com taxa a 30 anos. A Caixa Geral de Depósitos e o Novo Banco oferecem crédito com maturidade máxima de 25 anos, enquanto o BCP aposta nos 10 anos e o Santander Totta nos cinco anos.