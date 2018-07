BPI será patrocinador da selecção de futebol até 2022

O BPI assinou esta terça-feira um acordo com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) tornando-se patrocinador oficial das selecções A masculinas e femininas e da selecção sub21 até 2022. O banco liderado por Pablo Forero substitui o Novo Banco como patrocinador da selecção principal. Adicionalmente, o banco irá ser o patrocinador principal da I Liga de futebol feminino, que terá a designação de Liga BPI.

"Este acordo representa para o BPI uma oportunidade de implementar uma estratégia de patrocínio a longo prazo e beneficiar do crescimento do negócio através do poder agregador e social do futebol", sublinhou, na assinatura do acordo, o presidente executivo do BPI, Pablo Forero.



"Estou convicto que o BPI vai consolidar-se como parceiro financeiro a longo prazo da FPF", acrescentou.



O presidente da FPF, Fernando Gomes, defendeu que "o que nos liga de agora em diante ao BPI é muito mais do que uma parceria comercial. Ligam-nos os valores comuns às duas instituições e a ambição de, nas nossas áreas de acção, contribuirmos para o desenvolvimento social, desportivo e económico do país".





O acordo prevê que o BPI beneficie de várias contrapartidas, entre os quais direitos de imagem colectivos, pacotes de hospitalidade para clientes do banco e publicidade nos diferentes canais de promoção da Federação.



A estreia do BPI como patrocinador ocorrerá a 30 de Agosto, no jogo da Seleção A feminina, a contar para a fase de qualificação para o Mundial Feminino de 2019, indica o comunicado.



Para Fernando Gomes "é muito importante sublinhar a aposta do BPI no futebol feminino. Juntos vamos procurar dar ainda novo impulso ao crescimento sustentado das últimas épocas".



Pablo Forero destacou que "o BPI está profundamente empenhado, em conjunto com a Federação, em apoiar o crescimento do futebol feminino em Portugal e contribuir para criar condições para aumentar o número de jovens praticantes".