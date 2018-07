BPI vê Jerónimo Martins com segundo trimestre “reconfortante”

Os lucros da dona do Pingo Doce no primeiro semestre deverão crescer 5% comparando com o mesmo período do ano passado, estimam os analistas do BPI. Apesar dos impactos negativos no segundo trimestre, o desempenho nas vendas permite o entusiasmo para o próximo período.

A Jerónimo Martins deverá apresentar lucros de 182 milhões de euros para o primeiro semestre, 5% acima dos 173 milhões de euros com os quais fechou o mesmo período do ano passado, de acordo com a análise do BPI.





O segundo trimestre da retalhista deverá ser afectado por efeitos de calendário e alterações na actividade na Polónia, mas os analistas vêem boas perspectivas para a empresa. "Esperamos um sólido desempenho nas vendas, o que dá uma referência reconfortante para a evolução no terceiro trimestre", escrevem na nota de análise. "Mantemos uma posição positiva", assume o banco de investimento, que recomenda comprar e considera os títulos uma "oportunidade atractiva".