BPI vende quarteirão na baixa por 66 milhões

"realizar uma importante mais-valia que reforçará os capitais do Fundo de Pensões, abrindo-lhe novas opções de investimentos imobiliários alternativos, com potencial de valorização e rendimento", explicou Manuel Puerta da Costa, administrador da BPI Gestão de Ativos e gestor do Fundo de Pensões do banco, ao Expresso.

O fundo de pensões do banco BPI vendeu o imóvel mais antigo que detinha em Lisboa, o Augusta Lisbon. "A transacção será concretizada nas próximas semanas", informa a JLL, que assessorou a venda, em comunicado. O valor acordado com o comprador foi de 66 milhões de euros, avançou o Expresso . O imóvel foi adquirido pela gestora de fundos de investimento imobiliários Norfin, através de um fundo alemão.Da perspectiva do banco, esta venda serve paraPedro Lancastre, director geral da JLL, realça que para além da dimensão da venda, esta se destaca pelo interesse que tem para a cidade, "já que vai avançar a reabilitação de um quarteirão inteiro na Baixa, requalificando toda aquela zona e criando mais um ponto de atracção de pessoas e de criação de riqueza".