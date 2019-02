Brasil pode retaliar contra tarifas do aço na UE

O Brasil solicitou à União Europeia (UE) uma compensação pelas tarifas sobre a importação de aço impostas aos principais países produtores deste produto, anunciou esta segunda-feira o governo brasileiro em comunicado.

Brasília quer uma compensação de 180 milhões de euros, comentou à Reuters uma fonte governamental com conhecimento do processo.

O executivo de Bolsonaro notificou também a Organização Mundial do Comércio (OMC) sobre a possibilidade de poder adotar contra-medidas para "reequlibrar" o comércio depois das medidas tomadas pela UE.

O Governo brasileiro admite assim adotar medidas para reequilibrar o comércio de aço com a União Europeia, face ao impacto das que foram tomadas pelos países do bloco comunitário sobre as importações do metal, informaram fontes oficiais.

Num comunicado conjunto, os ministérios das Relações Exteriores, da Economia, e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento informaram que o Brasil comunicou hoje essa possibilidade à Organização Mundial do Comércio.

"O Governo brasileiro remeteu à OMC a notificação de que o Brasil, ao abrigo do Acordo de Salvaguardas, poderá adotar medidas para reequilibrar o seu comércio com a União Europeia, perante o impacto das medidas de salvaguarda no setor de aço" assinala o comunicado dos ministérios.

A posição remetida à OMC responde à solicitação que vem sendo feita pelo executivo brasileiro para uma compensação da UE pelas salvaguardas impostas no início deste mês, pedido esse que foi hoje novamente reiterado.

No passado dia 1 de fevereiro, a UE publicou o regulamento da sobretaxa de 25% sobre as importações de aço que excedam os limites estabelecidos pela categoria de produto.

Com as sobretaxas - que serão válidas até junho de 2021 -, os países da UE procuram proteger os produtores de aço europeus da entrada de terceiros no mercado.

A UE lançou uma avaliação, em março de 2018, sobre a imposição de salvaguardas que foram aplicadas provisoriamente em junho do ano passado.

No comunicado hoje divulgado, o Governo frisa que continuará a defender os interesses dos produtores e exportadores brasileiros, garantindo que "permanece aberto ao diálogo com a União Europeia para procurar a melhor direção possível para essas questões".