Brisa alcança o "Tri" como operadora de rede de autoestradas mais sustentável da Europa

A Brisa foi nomeada a operadora de rede de autoestradas mais sustentável da Europa na edição do ranking de sustentabilidade GRESB 2021 – Global Real Estate Sustainability Benchmark –, obtendo a pontuação global de 95 pontos em 100, acima do resultado geral obtido na edição anterior.

É a terceira vez consecutiva que a Brisa alcança a liderança na sustentabilidade com foco na manutenção e operação de autoestradas, "o que comprova o compromisso da empresa com um futuro mais sustentável, através de programas de eficiência energética e aposta na descarbonização da mobilidade", segundo o comunicado da empresa.

O destaque dado à Brisa na sustentabilidade como empresa do setor de infraestruturas ocorreu num contexto competitivo, marcado pelo aumento de 35% das empresas avaliadas, face à edição de 2020, num total de 559.

Para António Pires de Lima, presidente da comissão executiva da Brisa, "consolidar a liderança europeia da sustentabilidade na operação de rede de autoestradas pelo terceiro ano consecutivo, num ranking global e crescentemente competitivo, é a melhor prova do compromisso e da capacidade de concretização da Brisa na construção de um futuro mais sustentável, com a participação de todos os colaboradores".

"A Brisa tem uma agenda clara para a próxima década, com objetivos e medidas concretas para transformar a qualidade de vida das comunidades, através de infraestruturas e serviços de mobilidade, simples, seguros e sustentáveis", sublinha o CEO.

Na edição de 2021, o GRESB avaliou mais de 700 fundos e ativos de infraestruturas, além de mais de 1.500 empresas de imobiliário, cujos ativos estão avaliados, no total, em 5,7 biliões de dólares.

O GRESB atribuiu também à Brisa, e pelo terceiro ano consecutivo, o estatuto de empresa Five Star Rating, devido aos resultados da empresa nos três critérios ESG – ambientais, sociais e de governação.

A Brisa consolidou o seu desempenho ESG, repetindo a pontuação máxima (100/100) em 10 dos 14 indicadores avaliados: Liderança, Reporte, Relações com Stakeholders, Energia, Emissões de Gases com Efeito de Estufa, Qualidade do Ar, Gestão de Resíduos, Biodiversidade e Habitats, Saúde e Segurança e Clientes.

O GRESB é um índice de referência ESG alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas e com o Acordo de Paris.