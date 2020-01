A empresa assinala que o tráfego de pesados apresentou um crescimento mais elevado, de 4,5%, face ao registado nos veículos ligeiros, que se cifrou em 3,6%. O tráfego de pesados, no entanto, representa apenas 5,7% do total.



A BCR sublinha também que todas as 11 concessões apresentaram crescimento de tráfego. A A10 foi a autoestrada com uma maior subida: 8%. Seguiram-se a A6, com 6,2%, e a A14, com 5,7%.



A A5, entre Lisboa e Cascais, é a concessão com maior volume de tráfego médio diário, tendo registado uma média de 72.094 veículos, o que traduz um crescimento de 2,4% face ao ano anterior. Já na A1, que une Lisboa ao Porto, o tráfego médio diário subiu 3,2%, para 35.257 viaturas.

O tráfego na rede de autoestradas da Brisa Concessão Rodoviária (BCR) aumentou 3,7% no ano passado face a 2018, indicou esta quarta-feira a empresa. O tráfego médio diário situou-se em 21.373 veículos.A concessionária indica que o crescimento orgânico ascendeu a 4,4% mas foi penalizado por efeitos de calendário, pela greve dos motoristas e pelo mau tempo. A BCR detalha que os efeitos de calendário reduziram o crescimento do tráfego em 0,5 pontos percentuais, enquanto a greve dos motoristas de mercadorias, em agosto, e o mau tempo no último trimestre do ano foram responsáveis por uma redução de 0,2 pontos percentuais.