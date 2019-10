Brisa investe 32 milhões em novas áreas de serviço

A Brisa vai investir até ao final de 2021 um total de 32 milhões de euros para renovar um total de 37 pontos de venda nas autoestradas, anunciou a empresa, que fez chegar esta quarta-feira o conceito Colibri Via Verde área de serviço da Mealhada/Cantanhede, na Autoestrada do Norte, localizada no sentido Sul/Norte.





De acordo com a Brisa, esta é a 16.ª unidade Colibri Via Verde - inaugurada por Vasco de Mello -, na rede de autoestradas Brisa, que traz como novidade um serviço take away de leitão. As 16 unidades Colibri Via Verde inserem-se num total de oito áreas de serviço.



Até 2021, a Brisa prevê intervir em mais 12 áreas de serviço. Na A1 serão renovadas as áreas de Aveiras, Pombal, Antuã e Gaia, na A2 as do Seixal e Aljustrel, na A3 de Santo Tirso e na A4 de Águas Santas e Penafiel. O projeto de renovação destas unidades abrange ainda a área de serviço de Oeiras, na A5, e as de Estremoz e Montemor-o-Novo, na A6.



Segundo a Brisa, este novo conceito para áreas de serviço, desenvolvido em conjunto pela Brisa e pela Areas, através da Brisa Áreas de Serviço, "resulta numa melhor oferta de restauração, com áreas interiores e exteriores pensadas para um maior conforto e comodidade. São apostas da nova marca as amplas áreas comuns, novas casas de banho e fraldário, um espaço infantil interior e esplanadas".





A Brisa entrou em 2016 no negócio das áreas de serviço, altura em que fez uma parceria com a Areas para a gestão, exploração e desenvolvimento comercial de áreas de serviço nas auto-estradas.