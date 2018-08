Britânica Applied Blockchain abre centro tecnológico no Porto

A londrina Applied Blockchain escolheu o Porto para a instalação de um centro de desenvolvimento, que é também o primeiro escritório da empresa fora do Reino Unido, contando aproveitar o "acesso a talento altamente qualificado e ambicioso" para evoluir a tecnologia e "responder à crescente procura internacional por parte de clientes".

Ao Negócios, o vereador com o pelouro dos assuntos económicos, Ricardo Valente, detalhou que "nesta operação e na fase inicial o projecto vai ter cerca de 50 colaboradores" na cidade, que classifica como "um ‘hub’ emergente para empresas tecnológicas". Este investimento é "um reconhecimento do nosso talento, localização estratégica, qualidade de vida e competitividade de custos", resumiu o autarca, prometendo "informação e assistência personalizada [aos investidores] nas diferentes fases" do processo.

We have expanded to Porto! "The opening of our new office in #Porto is the next natural step in the development of Applied #Blockchain, and indicative of our ambition for and commitment to growth," said Adi Ben-Ari.



