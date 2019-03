Britânica Sky vai contratar mais 80 colaboradores para centro tecnológico de Lisboa

A empresa procura talentos ligados ao ramo da tecnologia, como front-end, mobile and back-end developers, DevOps, automation testers, Scrum Masters e outros.

A empresa de entretenimento Sky quer reforçar a sua aposta em Portugal e, para isso, vai contratar mais 80 colaboradores para o seu centro tecnológico, em Lisboa, aumentando a sua força de trabalho em território nacional para 250 funcionários.

A companhia britânica, que foi comprada em 2018 pela maior fornecedora de televisão por cabo dos Estados Unidos, a Comcast, prepara-se ainda para mudar as suas instalações, das Torres de Lisboa para uma localização próxima da estação de comboios de Entrecampos, onde terá capacidade para integrar mais de 350 colaboradores.

Em comunicado, a Sky destaca que nesta fase de recrutamento, e tal como aconteceu em 2017, quer descobrir novos talentos ligados ao ramo da tecnologia, como front-end, mobile and back-end developers, DevOps, automation testers, Scrum Masters e outros.

"A Sky continua a ser reconhecida como uma empresa líder pelos produtos, pela inovação e pela tecnologia que usa, sendo que o talento que temos vindo a descobrir em Portugal ajuda a consolidar o nosso objetivo. Com o crescimento registado nos últimos tempos, estamos novamente a apostar no reforço da nossa equipa", afirma Pedro Geada, responsável tecnológico da Sky em Portugal, citado no comunicado.





A Sky abriu o seu centro tecnológico em Lisboa, em 2015 e, em novembro de 2017 anunciou a contratação de mais 40 colaboradores para reforçar a equipa de cerca de 120 funcionários, responsável pelo desenvolvimento e suporte a um conjunto de projetos tecnológicos para vários mercados, como é o caso do serviço transacional de filmes (Sky Store), vários serviços de online streaming e outros projetos de suporte tecnológico às unidades de negócio da Sky.