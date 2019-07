Britânica Tristan compra sete edifícios de escritórios em Lisboa por 100 milhões

Segundo o site da Norfin, o fundo tinha uma maturidade até outubro deste ano e "é um dos fundos com melhor desempenho em Portugal".Os ativos incluem edifícios de escritórios na Rua Castilho, Avenida de Berna, Avenida da República, Avenida Almirante Reis, Avenida Defensores de Chaves, Rua Joshua Benoliel (junto das Amoreiras) e o edifício Tetrapark, na Avenida do Forte, em Carnaxide.O portefólio conta com uma taxa de arrendamento de 95%, assinala a Tristan Capital.A Norfin, que vai continuar a gerir os ativos que alienou, é uma das maiores gestoras de ativos e fundos imobiliários em Portugal, com ativos sob gestão de 1,5 mil milhões de euros.

O diretor executivo da Tristan Capital Partners refere em comunicado que a aquisição deste portfolio representa "o primeiro negócio em Portugal e oferece aos nossos investidores uma exposição imediata ao centro de Lisboa, que acreditamos vai continuar a ter um bom desempenho devido ao forte desequilíbrio entre procura e oferta". Nikolay Velev acrescenta que a localização dos imóveis adquiridos é "muito atrativa" e depois das melhorias já planeadas "estarão bem posicionados para beneficiar" com a procura crescente por parte de empresas locais e internacionais de "escritórios modernos no centro da cidade".

Paulo Barradas, diretor geral da Norfin, refere no mesmo comunicado que as rendas de escritórios em Lisboa têm registado uma forte pressão altista nos anos mais recentes, com destaque para a zona 2 do centro da cidade, onde estão localizados cinco dos sete edifícios adquiridos pela Tristan Capital Partners.

O Curzon Capital Partners 5 LL, fundo da Tristan que concretizou esta operação, foi assessorado pela JLL, Uria Menendez e CVO Group, sendo que o financiamento foi providenciado pela sucursal portuguesa do ING Bank.