Bruno de Carvalho diz que o seu futuro depende de sócios e jogadores

"Se o problema é o conselho directivo, basta escreverem uma carta à Sporting SAD e ao clube [a dizer] que se esta direcção se demitir voltam atrás com as rescisões e jogam no Sporting". E acrescentou: "se voltarmos a candidatar-nos e ganharmos continuam a valer estas premissas".



Para Bruno de Carvalho, "basta haver essa carta dos seis, de todos, e nós na mesma hora demitimo-nos". E repetiu: "Uma carta que diga que se nos demitirmos voltam atrás com as rescisões e que é para jogar no Sporting; se nos candidatarmos continuam a valer estas premissas".

Põe nas mãos dos jogadores o seu futuro, mas também dos sócios, já que diz que só depende deles pedirem uma assembleia destituitiva.



"Se querem uma assembleia destituitiva, é marcada no prazo máximo de 10 dias. Se os jogadores querem voltar atrás é mandarem a carta segundo o que foi transmitido e demitimo-nos de imediato".



Sobre as cartas de rescisões, diz que, sendo o principal visado, falará sobre elas "no local certo, que é nos tribunais".



Bruno de Carvalho diz que os sócios e o clube não merecima o que está a acontecer, mas garante que a próxima época não está comprometida. "O plantel do Sporting existe e existirá independentemente de todas estas rescisões", até porque, acrescentou, "há jogadores que já não estava nos planos manterem-se no Sporting. Estava prevista a sua venda".



Segundo revelou, não chegou qualquer proposta para a compra de Podence, Gelson, William, Bruno Fernandes. Assumiu, apenas, terem existido conversas sobre a transferência de Rui Patrício, mas "que eu saiba não houve formalização" da proposta.



Bruno de Carvalho admitiu que possa haver nos próximos dias – "poderão acontecer até dia 15" – mais rescisões. "É um jogo de desgaste". E até questionou o facto de as cartas de rescisões serem iguais, incluindo o mesmo tipo de letra.



(Notícia actualizada com mais declarações, mudando o título e lead)