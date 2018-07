Bruno de Carvalho apresentou esta quarta-feira a candidatura à presidência do Sporting. A cerimónia, realizada num hotel em Lisboa, arrancou com um vídeo, onde foram recordados alguns momentos em que liderou o clube leonino. No momento em que entrou na sala, os apoiantes receberam-no com aplausos e gritos "Sporting, Sporting".

"O Sporting precisa de um líder que o ame e respeite incondicionalmente. É uma honra voltar a defender o projeto iniciado em 2011 e que só me permitiram começar a desenvolver em 2013", disse, frisando que os nomes que o acompanham constituirão "uma equipa multidisciplinar".

"Sabemos o que queremos fazer", anunciou, enumerando depois o crescimento do clube a vários níveis, nomeadamente no número de sócios e dizendo querer chegar aos 250 mil.

"O Sporting quer-se dos sócios e para os sócios. Não existe ADN sem sócios", referiu depois de enumerar algumas medidas que tem previstas para quem é um fiel associado do clube.

Bruno de Carvalho anunciou também um projeto - que disse já estar fechado - que tornará Alvalade "um estádio inteligente e de elite".

BdC definiu uma meta para o futebol: "Um dos nossos objetivos é conquistar um troféu europeu no futebol".

